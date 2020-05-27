Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19

Курение негативно влияет на способность организма бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как заявили в Роспотребнадзоре, у курильщиков болезнь чаще протекает в тяжёлой форме.

«Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме. Курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — говорится в сообщении.

Кроме того, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот.

«Роспотребнадзор призывает граждан защитить своё здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19», — отметили в ведомстве.

В начале мая эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что курение не защищает от коронавирусной инфекции и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжёлой форме.