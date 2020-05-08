В ВОЗ рассказали о рисках для курильщиков из-за коронавируса

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Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что курение не защищает от коронавирусной инфекции COVID-19 и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжёлой форме.
В ВОЗ рассказали о рисках для курильщиков из-за коронавируса
  • Reuters

«Вред курения хорошо известен. Мы знаем, что миллионы людей ежегодно умирают из-за употребления табака. COVID-19 — это респираторное заболевание, а курение наносит ущерб лёгким», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что «существует ряд опубликованных исследований, подтверждающих, что инфицированные курильщики подвержены более высокому риску тяжёлого протекания заболевания, необходимости вентиляции лёгких, помещения в отделение интенсивной терапии и смерти».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию COVID-19 хорошим уроком для наркоманов и курильщиков.

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