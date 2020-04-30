«На предложение сдаться открыли огонь»: в Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ

В Екатеринбурге нейтрализованы трое вооружённых боевиков. В ходе операции силовики вводили в городе и окрестностях режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, на предложение сдаться боевики открыли огонь, в результате чего сотрудники спецназа ФСБ нейтрализовали злоумышленников. На месте перестрелки найдены самодельные взрывные устройства, а также оружие и боеприпасы. К настоящему времени режим КТО в Екатеринбурге и пригороде снят. В ходе операции никто из силовиков или местных жителей не пострадал.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Екатеринбурге. В ходе операции силовики нейтрализовали трёх планировавших атаку боевиков.

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), силовики блокировали частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрылись трое бандитов.

«На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК. На месте перестрелки с боевиками обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

По имеющимся данным, преступники были сторонниками запрещённой организации «Исламское государство»*. Они готовились совершить «резонансные преступления террористической направленности».

Отмечается, что в ходе операции никто из силовиков или гражданских лиц не пострадал.

На время работы оперативников в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе вводился режим контр-террористической операции. Он действовал с 00:30 по 5:15 по местному времени (22:30 — 3:15 мск).

В начале апреля другого сторонника ИГ обезвредили в Мурманске. Мужчина также намеревался совершить теракт. При попытке задержания боевик открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

За день до этого стало известно, что террористические атаки удалось предотвратить в Ставропольском крае и ХМАО.

Так, на Ставрополье силовики выявили членов ячейки «Исламского государства». По данным ФСБ, это был местный житель и уроженец Дагестана, которые планировали нападения на полицейских и террористические акции на объектах массового пребывания людей.

Одного из злоумышленников удалось задержать, второй оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован.

Трёх членов террористической группировки «Имарат Кавказ»** в то же время задержали в городе Лянторе в ХМАО. Бандиты готовили теракт на одном из торговых объектов города. У них обнаружили готовую к применению самодельную взрывчатку, оружие и боеприпасы.

Также по теме Бомба была начинена болтами и шурупами: ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики задержали россиянина 1993 года...

В конце марта атаку террористов предотвратили в Краснодарском крае. Тогда силовики провели операцию и задержали мужчину 1993 года рождения, в автомобиле которого находилось взрывное устройство, изготовленное из подручных материалов. Бомба была начинена металлическими болтами и шурупами для усиления поражающего эффекта.

При себе у злоумышленника также были средства связи с «изобличающей его преступные намерения перепиской» с членами ИГ за рубежом.

Ранее в том же месяце в Кабардино-Балкарии нейтрализовали трёх боевиков, которые готовили теракт.

Также в марте был обезврежен боевик, который планировал совершить теракт в Башкортостане. Автомобиль злоумышленника попытались остановить для проверки, в ответ он открыл огонь по силовикам и был обезврежен. При себе у боевика обнаружили пистолет и готовую к применению самодельную взрывчатку.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник также намеревался совершить теракт.

Борьба с терроризмом в 2019 году

В начале марта НАК подвёл итоги работы по противодействию терроризму в России. По данным комитета, за 2019 год сотрудники органов безопасности задержали 41 главаря террористов, 241 рядового боевика и более 600 их пособников.

За 12 месяцев 2019 года пресечена деятельность 78 ячеек запрещённых организаций, члены которых планировали теракты и нападения на сотрудников силовых структур. На стадии подготовки удалось предотвратить 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта.

Кроме того, за прошедший год сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия, изъяв таким образом из оборота большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Отметим, что в феврале президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД отметил, что в 2019 году количество преступлений экстремистской направленности снизилось более чем в два раза.

Однако глава государства заявил, что это «не повод для самоуспокоения», и напомнил, что на МВД лежит ответственность за сохранение стабильности в обществе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.