«На предложение сдаться открыли огонь»: в Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ
- © Национальный антитеррористический комитет
Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Екатеринбурге. В ходе операции силовики нейтрализовали трёх планировавших атаку боевиков.
Как сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), силовики блокировали частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрылись трое бандитов.
«На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК. На месте перестрелки с боевиками обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
По имеющимся данным, преступники были сторонниками запрещённой организации «Исламское государство»*. Они готовились совершить «резонансные преступления террористической направленности».
Отмечается, что в ходе операции никто из силовиков или гражданских лиц не пострадал.
На время работы оперативников в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе вводился режим контр-террористической операции. Он действовал с 00:30 по 5:15 по местному времени (22:30 — 3:15 мск).
В начале апреля другого сторонника ИГ обезвредили в Мурманске. Мужчина также намеревался совершить теракт. При попытке задержания боевик открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
За день до этого стало известно, что террористические атаки удалось предотвратить в Ставропольском крае и ХМАО.
Так, на Ставрополье силовики выявили членов ячейки «Исламского государства». По данным ФСБ, это был местный житель и уроженец Дагестана, которые планировали нападения на полицейских и террористические акции на объектах массового пребывания людей.
Одного из злоумышленников удалось задержать, второй оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован.
Трёх членов террористической группировки «Имарат Кавказ»** в то же время задержали в городе Лянторе в ХМАО. Бандиты готовили теракт на одном из торговых объектов города. У них обнаружили готовую к применению самодельную взрывчатку, оружие и боеприпасы.
В конце марта атаку террористов предотвратили в Краснодарском крае. Тогда силовики провели операцию и задержали мужчину 1993 года рождения, в автомобиле которого находилось взрывное устройство, изготовленное из подручных материалов. Бомба была начинена металлическими болтами и шурупами для усиления поражающего эффекта.
При себе у злоумышленника также были средства связи с «изобличающей его преступные намерения перепиской» с членами ИГ за рубежом.
Ранее в том же месяце в Кабардино-Балкарии нейтрализовали трёх боевиков, которые готовили теракт.
Также в марте был обезврежен боевик, который планировал совершить теракт в Башкортостане. Автомобиль злоумышленника попытались остановить для проверки, в ответ он открыл огонь по силовикам и был обезврежен. При себе у боевика обнаружили пистолет и готовую к применению самодельную взрывчатку.
По данным правоохранительных органов, злоумышленник также намеревался совершить теракт.
Борьба с терроризмом в 2019 году
В начале марта НАК подвёл итоги работы по противодействию терроризму в России. По данным комитета, за 2019 год сотрудники органов безопасности задержали 41 главаря террористов, 241 рядового боевика и более 600 их пособников.
За 12 месяцев 2019 года пресечена деятельность 78 ячеек запрещённых организаций, члены которых планировали теракты и нападения на сотрудников силовых структур. На стадии подготовки удалось предотвратить 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта.
Кроме того, за прошедший год сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия, изъяв таким образом из оборота большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Отметим, что в феврале президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД отметил, что в 2019 году количество преступлений экстремистской направленности снизилось более чем в два раза.
Однако глава государства заявил, что это «не повод для самоуспокоения», и напомнил, что на МВД лежит ответственность за сохранение стабильности в обществе.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.
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