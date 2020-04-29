ФСБ разоблачила вывозивших из России платину и палладий контрабандистов
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- РИА Новости
«ФСБ России совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность организованной группы, состоящей из граждан Российской Федерации и Литовской Республики, организовавших контрабандный канал вывоза с территории России драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в ФРГ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что доставка в ФРГ осуществлялась транзитом через Белоруссию и Литву.
Также сообщается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
23 марта в Бурятии перекрыли крупный канал контрабанды древесины. Совместную операцию организовали сотрудники региональной таможни, транспортной прокуратуры и управления ФСБ.