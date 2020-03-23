В Бурятии перекрыли крупный канал контрабанды леса

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В Бурятии перекрыли крупный канал контрабанды древесины. Совместную операцию организовали сотрудники региональной таможни, транспортной прокуратуры и управления ФСБ.
В Бурятии перекрыли крупный канал контрабанды леса
  • РИА Новости

Об этом сообщают vesti.ru.

По имеющимся данным, объём вывезенного хвойного леса — около 1,5 тыс. кубометров. Ущерб оценивается в 10 млн рублей.

Как рассказал заместитель начальника республиканской таможни Александр Мартынов, лес незаконно покупали на территории Бурятии, после чего пиломатериалы экспортировались в Китай.

Заведено уголовное дело.

В 2019 году, как сообщал progorod43, в управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии рассказали о случаях незаконного вывоза хвойной древесины.

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