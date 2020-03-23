В Бурятии перекрыли крупный канал контрабанды леса
- РИА Новости
Об этом сообщают vesti.ru.
По имеющимся данным, объём вывезенного хвойного леса — около 1,5 тыс. кубометров. Ущерб оценивается в 10 млн рублей.
Как рассказал заместитель начальника республиканской таможни Александр Мартынов, лес незаконно покупали на территории Бурятии, после чего пиломатериалы экспортировались в Китай.
Заведено уголовное дело.
В 2019 году, как сообщал progorod43, в управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии рассказали о случаях незаконного вывоза хвойной древесины.