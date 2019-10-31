В Россельхознадзоре рассказали о незаконном вывозе хвойной древесины в регионах

В управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии рассказали о случаях незаконного вывоза хвойной древесины, сообщает progorod43.ru.

С начала 2019 года выявлен 221 случай вывоза. Объём — более 8,4 тыс. кубических метров.

В большинстве случаев лес пытаются вывезти в южные регионы, а также в Московскую и Ленинградскую области.

За нарушение порядка ввоза и вывоза и за нарушение правил заготовки предприниматели должны выплатить штрафные санкции в размере 196,3 тыс. рублей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии завели дело в отношении «чёрных лесорубов» из-за ущерба в 725 тыс. рублей.