В Удмуртии завели дело в отношении «чёрных лесорубов»

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Прокуратура Малопургинского района Удмуртии провела проверку в лесничестве имени Филимонова.
В Удмуртии завели дело в отношении «чёрных лесорубов»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Установлено, что в апреле — сентябре 2019 года неустановленные лица вырубили насаждения до степени прекращения роста. Ущерб оценивается в 725 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в следственные органы. Уголовное дело завели по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Хабаровском крае рассказали о борьбе с «чёрными лесорубами».

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