«На требование сложить оружие открыл огонь»: в Башкирии нейтрализовали готовившего теракт боевика

В Башкортостане нейтрализован планировавший совершить теракт боевик. Автомобиль злоумышленника попытались остановить для проверки, в ответ он открыл огонь по силовикам и был обезврежен. При себе у боевика обнаружили пистолет и самодельную взрывчатку. Пострадавших среди сотрудников органов безопасности или гражданских нет.

В пригороде Уфы нейтрализован боевик, который планировал совершить теракт. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), злоумышленника задержали вечером 21 марта.

Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль, в котором находился вооружённый боевик. Полицейские потребовали сложить оружие, в ответ злоумышленник открыл огонь. В ходе последовавшей за этим перестрелки преступника нейтрализовали.

Уточняется, что у нейтрализованного боевика при себе были найдены пистолет и самодельная бомба.

«На месте перестрелки обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт», — отметили в комитете.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов или мирных жителей нет. Силовые ведомства продолжают необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Операция против межрегиональной ячейки ИГ*

Ранее в марте стало известно о пресечении деятельности ячейки террористов, занимавшейся ресурсным обеспечением боевиков. Операцию провела ФСБ России во взаимодействии с Росфинмониторингом на территории республик Крым, Коми и Ростовской области.

Также по теме «Осуществляли ресурсное обеспечение боевиков»: ФСБ пресекла деятельность межрегиональной ячейки ИГ На территории Крыма, Ростовской области и Республики Коми пресечена деятельность ячейки террористической группировки «Исламское...

Задержанные силовиками злоумышленники по указанию эмиссаров ИГ создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств. Под видом благотворительности на счета террористов и их пособников перечислено порядка 2 млн рублей.

В начале марта также были раскрыты еще две ячейки террористов, действовавшие на территории России. 5 марта стало известно о пресечении деятельности группы в Ростове-на-Дону. Лидером этой ячейки был гражданин Афганистана, в отношении него возбудили два уголовных дела.

За день до этого ячейку террористов разоблачили в Твери. В этом городе действовала группа лиц, которые ресурсами поддерживали деятельность террористов. Лидер ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии. В группу входили уроженцы одной из республик Центральной Азии. Возбуждены уголовные дела.

Антитеррористическая деятельность в 2019 году

В начале марта НАК отчитался о контртеррористической работе в 2019 году. Из сообщения комитета следует, что за этот период сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали 41 главаря террористов и 241 рядового боевика.

Силовики также пресекли деятельность 78 ячеек запрещённых организаций, члены которых планировали совершить теракты на объектах социальной сферы и нападения на сотрудников государственных силовых структур.

Помимо этого, силовые ведомства также раскрыли и ликвидировали 83 подпольные мастерские по производству и переделке оружия.

В общей сложности в 2019 году правоохранительным органам удалось предотвратить на стадии подготовки 57преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта.

Говоря о деятельности за более продолжительный период, в НАК отметили, что с 2015 по 2019 год количество преступлений террористической направленности сократилось в девять раз.

Как заявили в организации, значительную роль в этом достижении сыграли СМИ, которые поработали над качественными документальными фильмами и сериями репортажей, посвящённым антитеррористической тематике.

Добавим, что в начале года МВД России выступило с инициативой запретить въезд в страну для иностранных граждан, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Ведомство подготовило законопроект соответствующего содержания.

Из него следует, что к действующему списку основания для не разрешения въезда в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства является участие «в деятельности организации, включённой в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

В том случае, если причастность иностранного гражданина к экстремизму будет установлена, его ждёт блокировка денежных счетов и имущества. Если документ будет принят, то предложенные нормы вступят в силу в декабре 2020 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.