«Осуществляли ресурсное обеспечение боевиков»: ФСБ пресекла деятельность межрегиональной ячейки ИГ

На территории Крыма, Ростовской области и Республики Коми пресечена деятельность ячейки террористической группировки «Исламское государство»*, финансировавшей боевиков. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ. Отмечается, что пособники террористов создали межрегиональную сеть по сбору денежных средств для ИГ — под видом благотворительной деятельности на счета террористов было перечислено около 2 млн рублей.

Сотрудники ФСБ России совместно с Росфинмониторингом пресекли деятельность ячейки террористической группировки ИГ*. Об этом сообщается в пресс-релизе центра общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росфинмониторингом на территории республик Крым, Коми и Ростовской области пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», осуществлявшей ресурсное обеспечение боевиков», — говорится в сообщении.

Задержанными по указанию эмиссаров ИГ была создана межрегиональная сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств.

«Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка 2 млн рублей. В результате проведённых по адресам проживания подозреваемых участников террористической организации обысков изъяты средства коммуникаций, платёжные инструменты, а также документальные материалы, подтверждающие их противоправные деяния», — пояснили в ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Один из задержанных в ходе операции ФСБ и Росфинмониторинга

© ЦОС ФСБ/РИА Новости

Ранее сотрудники российских спецслужб неоднократно задерживали и пресекали деятельность пособников террористов и лиц, собиравших денежные средства на нужды террористической организации «Исламское государство».

Так, в ноябре 2019 года при совместной операции российских силовых ведомств в Дагестане была пресечена деятельность законспирированной ячейки, которая собрала для ИГ не менее 10 млн рублей. Кроме того, были задержаны две женщины в возрасте 24 и 33 лет. Они, «придерживаясь радикальных идей», помогали находящемуся в международном розыске боевику. В 2015 году террорист выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях.

Спустя месяц в Москве были задержаны пятеро боевиков — двое граждан РФ и три уроженца стран Центральной Азии. Они намеревались совершить диверсионно-террористические акты на территории России.

В феврале 2020-го сотрудники ФСБ задержали жителя Московской области 1986 года рождения, который «организовал сбор финансовых средств в поддержку ИГ». Он перечислил террористам более 25 млн рублей. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК России («содействие террористической деятельности»).

В том же месяце президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ сообщил, что количество преступлений террористической направленности в стране продолжает сокращаться — в 2019 году их было четыре, ещё 57 удалось предотвратить, в том числе 34 теракта. Позднее в Национальном антитеррористическом комитете добавили, что в минувшем году была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций. Кроме того, в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе девять главарей. Были задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов.

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Наряду с этим глава государства в интервью ТАСС отметил плодотворное сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки в области борьбы с терроризмом, в частности по пресечению деятельности лиц, готовивших теракты в Санкт-Петербурге.

«Они давно работали за ними. Потом ФБР это дело передало в ФСБ, эту информацию... В данной ситуации наши не поймали. Наши много ловят. У нас они десятки предупреждают террористических актов, это же ловят, выхватывают. Счёт идёт на несколько десятков в год. Вот эту ситуацию американцы отследили. Спасибо им большое, они передали», — заметил Путин.

Напомним, что американские спецслужбы дважды сообщали российским коллегам о террористах, планировавших совершение терактов в Санкт-Петербурге. Первый эпизод — декабрь 2017 года, второй — декабрь 2019-го. Президент РФ оба раза выражал благодарность Дональду Трампу за «информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России».

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также отметил, что низкий уровень межгосударственных отношений и в целом напряжённость между Россией и США не мешают продуктивному взаимодействию по линии спецслужб.

«Служба внешней разведки в целом поддерживает очень хорошие, плодотворные партнёрские отношения с большинством специальных служб, в том числе со спецслужбами Соединённых Штатов Америки, прежде всего с Центральным разведывательным управлением», — приводит его слова японский журнал Toyo Keizai.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.