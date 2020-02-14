Перечислил 25 млн рублей: ФСБ задержала финансировавшего ИГ жителя Подмосковья

Сотрудники ФСБ задержали жителя Московской области, организовавшего сбор денег и перечислившего на нужды террористической организации «Исламское государство»* более 25 млн рублей. При обыске у подозреваемого были изъяты предметы и документы, которые подтверждают его незаконную деятельность. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).

В пятницу, 14 февраля, ФСБ России задержала мужчину, который тайно финансировал международную террористическую организацию (МТО) «Исламское государство»*. Об этом сообщил Центр общественных связей службы.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Росфинмониторингом и ГУПЭ МВД России пресечена противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещённой в Российской Федерации МТО ИГ», — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался житель Московской области 1986 года рождения, который организовал сбор финансовых средств в поддержку «Исламского государства». В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»). Во время обыска по адресу проживания у задержанного «изъяты средства коммуникации, платёжные инструменты, а также иные предметы и документы», подтверждающие его противоправную деятельность.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 миллионов рублей», — пояснили в ЦОС ФСБ.

Приговоры по делам о финансировании террористов

Накануне по делу о финансировании террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) был вынесен приговор жителю Москвы Исламу Отемову. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, приговором Второго западного окружного военного суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

По данным следствия, в период с марта 2015 года по май 2017 года Отемов, находясь в Москве и будучи достоверно осведомлённым об участии жителя Дагестана в деятельности «Исламского государства» на территории Сирии, по просьбе последнего осуществил переводы денежных средств в размере 61 тыс. рублей на сообщённые жителем Дагестана номера банковских карт.

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«В отношении жителя Дагестана следственными органами СК России и МВД по региону возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма)», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в январе проживавшему в Воронеже гражданину России Кемрану Маджидову назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за преступление по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования).

Как сообщала пресс-служба УФСБ по Воронежской области, исповедующий радикальное течение ислама мужчина неоднократно — в период с февраля по сентябрь 2018 года — оказывал финансовую поддержку стороннику ИГ, переведя в общей сложности порядка $2,5 тыс.

Крупная ячейка в Дагестане

В ноябре 2019 года при совместной операции российских силовых ведомств (ФСБ, Следственный комитет, Министерство внутренних дел России, а также Росинфомониторинг) в Дагестане была пресечена деятельность законспирированной ячейки, которая собирала деньги на нужды террористической организации «Исламское государство», после чего переправляла их боевикам в Сирию.

«По заданию эмиссаров члены радикальной ячейки из числа жителей указанного региона организовали ресурсное обеспечение деятельности МТО, для чего ими было собрано не менее 10 млн рублей», — отмечали в пресс-службе ФСБ.

Кроме того, были задержаны две женщины в возрасте 24 и 33 лет. Позднее суд избрал им в качестве меры пресечения заключение под стражу сроком на два месяца.

Они помогали участнику незаконных вооружённых формирований, находящемуся в международном розыске, «придерживаясь радикальных идей и разделяя его взгляды». В 2015 году террорист выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях.

При обыске у них обнаружили карты, с которых боевикам в Сирию перевели 239 тыс. и 151 тыс. рублей. По факту произошедшего были возбуждены три уголовных дела по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.