На стадии подготовки: российские спецслужбы предотвратили 39 терактов в этом году

Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что с начала года спецслужбам удалось предотвратить 39 терактов в различных регионах страны. Кроме того, ФСБ ликвидировала почти 50 террористических ячеек. Бортников добавил, что террористы активно используют современные технологии — они общаются в закрытых мессенджерах и собирают деньги через краудфандинговые платформы. Директор ФСБ также призвал зарубежных партнёров объединить усилия в борьбе с экстремистами.

С начала года российские спецслужбы предотвратили 39 терактов и ликвидировали 49 террористических ячеек, планировавших атаки. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников на открытии пленарного заседания восемнадцатого Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств — партнеров ФСБ в Сочи.

«В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», — сказал Бортников.

По его словам, российские спецслужбы совместно с зарубежными коллегами нанесли террористам ощутимый ущерб. Тем не менее, такие структуры, как «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**, сохранили возможности для преступной деятельности, констатировал Бортников.

«Как следствие, только в 2019 году по всему миру было совершено свыше 1,5 тыс. нападений, в результате которых погибли и пострадали около 7 тыс. человек», — сообщил директор ФСБ.

Для борьбы с этим международному сообществу необходимо повысить взаимодействие и нарастить обмен информацией о террористах, убеждён Бортников. Важно при этом, отметил глава ФСБ РФ, не политизировать подобное сотрудничество и не применять двойных стандартов.

«В подходах к решению проблемы терроризма не должно быть места двойным стандартам. От заигрывания с бандитами, в конечном итоге, выигрывают только бандиты. Их надо преследовать по закону, а при оказании вооруженного сопротивления — уничтожать на месте. Полагаем, что иного мнения быть не может», — подчеркнул он.

Современные технологии на службе террористов

Бортников рассказал также, что угрозу создаёт и возможное использование террористами новых технологий. В частности, в ближайшее время спецслужбы столкнутся с улучшением характеристик у беспилотников и возможности проведения атак группой БПЛА под одним управлением — в составе так называемого роя, предупредил он.

«Повышение лётных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время», — подчеркнул директор ФСБ.

Ещё одной новой угрозой со стороны террористов Бортников видит использование террористами связи, которая не зависит ни от сотовых операторов, ни от интернета.

Дополнительные возможности боевикам, по его словам, даёт также доступ к технологиям искусственного интеллекта, предназначенного для анализа больших массивов данных, в том числе и полученных нелегально.

По данным ФСБ, главы террористических организаций всё чаще пытаются приобрести новейшее оружие и средства спутниковой связи. Бортников также подчеркнул, что особый риск представляет внедрение боевиками вредоносного ПО в инфраструктуру государств.

«Возможность при этом подконтрольных террористам хакерских сообществ маскировать свои атаки под целенаправленные враждебные действия, совершаемые каким-либо государством, чревата возникновением реальных политических и военных конфликтов», — подчеркнул Бортников.

Финансирование терроризма

Главы террористических организаций всё чаще собирают деньги через электронные платёжные сервисы и краудфандинговые платформы, отметил директор ФСБ.

«Используются так называемые конфиденциальные криптовалюты, гарантируюшие анонимность транзакций, в отличие от биткоина и его аналогов», — сообщил Бортников.

Директор ФСБ подчеркнул, что основным источником доходов боевиков всё же остаётся наркобизнес, незаконная торговля оружием, природными ресурсами и культурными ценностями, вымогательство, организация каналов нелегальной миграции, работорговля, сбыт фальшивых денег.

Так, в России удалось блокировать счета свыше 5 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций, сообщил Бортников.

Борьба с террористами в виртуальном пространстве

Бортников предложил спецслужбам разных стран выявлять основные маршруты переброски боевиков и устанавливать личность каждого, «включая его интернет-профиль». Но в этой сфере, по словам главы ФСБ, правоохранительные органы сталкиваются с отказом IT-компаний сотрудничать.

Также по теме «Задержаны 152 человека»: за восемь месяцев 2019 года предотвращены теракты в четырёх городах ЦФО С января по август 2019 года сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракты в четырёх городах Центрального федерального...

«Основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются интернет-мессенджеры, обладающие высокой криптозащитой. В этой связи серьёзной проблемой считаем нежелание ряда ведущих мировых IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности», — сказал он.

Директор ФСБ также призвал зарубежных партнёров объединить усилия национальных спецслужб по выявлению и блокированию в интернете материалов экстремистского и террористического содержания.

Важно не допустить, чтобы террористы заманивали в свои ряды новых членов, подчеркнул Бортников. Он предупредил, что подростки с трудностями для социализации становятся уязвимыми для вербовщиков.

«В последнее время в ряде стран обострилась проблема «школьного терроризма». Отдельные подростки, обычно имеющие трудности с социализацией и руководствуясь мотивами личной мести, не только участвуют в пропаганде массовых убийств в закрытых интернет-сообществах, но и идут на совершение терактов», — отметил он.

Также Бортников сообщил, что, российские силовые ведомства выявили более 5,5 тысяч граждан России, выехавших за рубеж воевать в рядах международных террористов. Против почти 4 тыс. таких человек заведены уголовные дела. ФСБ следит за этими людьми и арестовывает их по возвращении.

«Из вернувшихся в нашу страну 337 боевиков 32 арестованы и 224 осуждены. В отношении остальных осуществляется сбор доказательной базы», — заключил Бортников.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.