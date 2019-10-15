В России стартовали оперативно-тактические учения Росгвардии

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В России в период с 15 по 18 октября проходят оперативно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
В России стартовали оперативно-тактические учения Росгвардии
  • РИА Новости

«В период с 15 по 18 октября под руководством главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова пройдёт оперативно-тактическое учение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения направлены на отработку задач по борьбе с незаконными вооружёнными формированиями, террористическими группами, обеспечению общественной и государственной безопасности страны.

Учения станут завершающим этапом оперативной и боевой подготовки войск национальной гвардии в 2019 году.

В июле в Ленинградской области прошли антитеррористические учения. Как сообщали «Невские новости», к ним было привлечено более 150 военных и около 20 единиц боевой техники.

В июне учения Национального антитеррористического комитета прошли в Казани

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