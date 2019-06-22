В Брянской области прошли антитеррористические учения

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В Брянской области состоялись антитеррористические учения, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное УФСБ России.
В Брянской области прошли антитеррористические учения
  • © Пресс-служба УФСБ России по Брянской области

Отмечается, что по сценарию в правоохранительные органы сообщили о захвате заложников на электрической подстанции в посёлке Выгоничи — группа условных террористов выдвинула требования политического характера.

На место выехали представители областной антитеррористической группировки из УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, УФСИН, ЦССИ ФСО, центра медицины катастроф, а также местной администрации.

Условные террористы были нейтрализованы, заложники — освобождены.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошли антитеррористические учения с участием сил МВД, Росгвардии и ФСБ.

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