В Брянской области прошли антитеррористические учения
- © Пресс-служба УФСБ России по Брянской области
Отмечается, что по сценарию в правоохранительные органы сообщили о захвате заложников на электрической подстанции в посёлке Выгоничи — группа условных террористов выдвинула требования политического характера.
На место выехали представители областной антитеррористической группировки из УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, УФСИН, ЦССИ ФСО, центра медицины катастроф, а также местной администрации.
Условные террористы были нейтрализованы, заложники — освобождены.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошли антитеррористические учения с участием сил МВД, Росгвардии и ФСБ.