В Брянской области прошли антитеррористические учения

В Брянской области состоялись антитеррористические учения, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное УФСБ России.

Отмечается, что по сценарию в правоохранительные органы сообщили о захвате заложников на электрической подстанции в посёлке Выгоничи — группа условных террористов выдвинула требования политического характера.

На место выехали представители областной антитеррористической группировки из УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, УФСИН, ЦССИ ФСО, центра медицины катастроф, а также местной администрации.

Условные террористы были нейтрализованы, заложники — освобождены.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошли антитеррористические учения с участием сил МВД, Росгвардии и ФСБ.