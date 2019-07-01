В Ленинградской области прошли антитеррористические учения, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Условные боевики ночью направлялись к населённому пункту на грузовиках, а военнослужащие ЗВО организовали засаду.

Головная и замыкающая машины были «уничтожены» огнём танков с фланга. Мотострелки осуществляли атаку из крупнокалиберных пулемётов.

Большую часть «противника» уничтожили. Остальные «боевики» пустились в бегство. Командир роты совершил манёвр оставшимися силами и уничтожил отступающих «террористов».

К учениям привлекли более 150 военных и около 20 единиц боевой техники.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошли антитеррористические учения с участием сил МВД, Росгвардии и ФСБ.