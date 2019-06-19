В Петербурге прошли антитеррористические учения

В Санкт-Петербурге прошли антитеррористические учения с участием сил МВД, Росгвардии и ФСБ, сообщает ФАН.

Более 100 сотрудников в течение нескольких часов отрабатывали предупреждение и пресечение диверсионно-террористического акта на объекте социальной инфраструктуры по плану «Экран».

В учениях были задействованы почти все подразделения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в том числе ГИБДД, Центр «Э», патрульно-постовая служба, угрозыск, медико-санитарная часть.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о заседании антитеррористической комиссии в Удмуртии.