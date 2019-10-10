«Приверженец нацистской идеологии»: в Крыму задержали планировавшего взрыв сторонника украинских экстремистов
Сотрудники российских спецслужб задержали в Крыму члена украинских экстремистских организаций, который планировал теракт на территории полуострова. Как сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, злоумышленник — гражданин России.
«Федеральной службой безопасности РФ в городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму», — говорится в сообщении.
В ходе обыска в гараже у задержанного сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство, готовое к применению, а также компоненты и инструменты для изготовления СВУ. Кроме того, были найдены бутылки с зажигательной смесью.
Отмечается, что спецслужбы продолжают следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
«Следственным подразделением Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств», — подчеркнули в ЦОС ФСБ.
Согласно данным информационного агентства «Крыминформ», имя задержанного — Олег Приходько.
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Антитеррористическая деятельность в Крыму
В марте 2019 года сотрудники ФСБ в Крыму провели спецоперацию, в рамках которой задержали 20 человек. Все они были участниками террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Злоумышленники распространяли среди жителей Крымского полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман.
Месяц спустя в Московском регионе был задержан активный участник украинской радикальной организации «Правый сектор»** Игорь Пирожок (Роман Чирка). В отношении него возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 282.2 и части 2 статьи 282.2 УК России («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»).
Вместе с тем, по данным начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майора полиции Олега Ильиных, за первое полугодие было выявлено 972 преступления террористического характера и 14 фактов «организации экстремистского сообщества», а также 90 случаев деятельности таких групп.
Кроме того, с начала года сотрудники правоохранительных органов и спецслужбы сумели предотвратить по меньшей мере 15 терактов. Как отмечал в начале октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, четыре теракта были предотвращены в городах Центрального федерального округа РФ — Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.
Изъятие арсенала в гаражном кооперативе Севастополя
Помимо этого, в четверг, 10 октября, пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым сообщила об изъятии целого арсенала оружия у двух жителей Севастополя. Они намеревались реализовать часть оружия в качестве сувениров.
«В результате проведённых мероприятий в двух боксах гаражного кооператива «Кипарис-3», принадлежащих жителям Севастополя 1974 и 1977 годов рождения, обнаружены предметы, по внешним признакам схожие с оружием и боеприпасами времён Великой Отечественной войны. Никаких документов на выявленное оружие у владельцев «арсенала» не имелось», — отмечает ведомство.
В общей сложности мужчины хранили у себя 17 единиц огнестрельного оружия, среди которых пулемёты, автоматы, винтовки и пистолеты, в том числе современные образцы. Также было изъято свыше 520 штук боеприпасов, три ручные гранаты и 14 единиц холодного оружия.
В отношении жителей Севастополя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершённые группой лиц по предварительному сговору»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет со штрафом до 100 тыс. рублей.
* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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