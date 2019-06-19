На границе в Крыму задержали гражданина Украины, находившегося в розыске Интерпола

В пункте пропуска «Джанкой» задержали гражданина Украины, девять лет находившегося в розыске Интерпола. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.

Во время проверки документов у 39-летнего уроженца Закарпатской области было установлено, что его личностью интересуются представители Международной организации уголовной полиции.

Выяснилось, что он фигурант уголовного дела, связанного с вымогательством на территории Чехии.

После составления соответствующих документов украинец был передан в крымские правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка. По её итогам примут решение относительно выдачи мужчины инициатору розыска.

Ранее сообщалось, что в автомобильном пункте пропуска «Армянск» задержаны два гражданина Украины, находившихся в розыске.