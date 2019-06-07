Крымские пограничники задержали двух находившихся в розыске украинцев

Короткая ссылка
В автомобильном пункте пропуска «Армянск» задержаны два гражданина Украины, находившихся в розыске. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по региону.
Крымские пограничники задержали двух находившихся в розыске украинцев
  • РИА Новости

Один из задержанных объявлен в федеральный розыск с 2016 года. Он обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности.

Второго разыскивали силовики Евпатории по обвинению в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Оба гражданина Украины переданы сотрудникам правоохранительных органов.

В апреле сообщалось, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым за месяц задержали пять человек, объявленных в федеральный розыск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить