На границе в Крыму задержали пятерых находившихся в розыске за месяц

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым за месяц задержали пять человек, объявленных в федеральный розыск.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, в пункте пропуска «Джанкой» на въезд в Россию были выявлены две гражданки Украины, которые с 2016 года находились в розыске по причине утери связи с родственниками.

«В ходе беседы выяснилось, что женщины уехали из Крыма до 2014 года и только в апреле текущего года впервые вернулись на полуостров», — уточнили в пресс-службе.

Ещё один эпизод также произошёл в «Джанкое». Внимание пограничников привлекло нервное поведение молодого человека, который заявил, что сменил фамилию по просьбе жены. Под своей настоящей фамилией гражданин Украины разыскивается МВД с сентября 2018 года за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Два других случая зафиксированы в пункте пропуска «Армянск». Там задержали гражданку Украины, которую разыскивали за нарушение российского законодательства по статье «Оскорбление представителя власти», и гражданина России, который находился в федеральном розыске с июля 2018 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.