В Удмуртии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Удмуртии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

В ноябре 2018 года 25-летний житель Ижевска был задержан за две кражи мясной продукции на сумму, превышавшую 100 тыс. рублей. На время следствия он находился под подпиской о невыезде, но скрылся. В марте 2019-го его объявили в федеральный розыск.

После повторного задержания меру пресечения изменили на заключение под стражу.

В декабре progorod43.ru сообщал, что в Крыму задержали жителя Кировской области, объявленного в федеральный розыск.