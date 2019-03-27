«Будут отвечать в соответствии с законами РФ»: в Крыму задержали 20 членов террористической организации

В ходе спецоперации ФСБ в Крыму задержаны 20 членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. По информации ФСБ, они вербовали крымских мусульман, при обыске у членов структуры обнаружены экстремистские материалы. Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал действия ФСБ, отметив, что украинские власти смотрели на деятельность запрещённой организации на территории Крыма «сквозь пальцы».

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали 20 участников, состоявших в структуре террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Ведомство провело операцию 27 марта при взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии

«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа ее главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, члены структуры «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

«С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман», — уточнили в ФСБ.

По месту жительства участников террористического объединения обнаружены запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи, а также электронные носители информации.

Незадолго до задержания об операции ФСБ на полуострове высказался глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, власти республики полностью поддерживают деятельность ведомства.

«Благодарю правоохранителей за профессиональную, системную работу. Все следственные действия проводятся в рамках закона, в рамках ранее возбужденных уголовных дел. Любые разговоры о якобы репрессиях, развернутых на полуострове, — ложь и демагогия, попытка придать делу политический окрас», — написал Аксёнов в Facebook.

По его словам, во время нахождения полуострова в составе Украины власти «сквозь пальцы» смотрели на деятельность «Хизб ут-Тахрир».

«Эта организация была одним из инструментов, который Киев и его западные хозяева использовали для нагнетания в Крыму межнациональной и межконфессиональной напряженности», — написал глава Крыма.

Он также призвал бороться с экстремизмом органы власти всех уровней, религиозных деятелей, а также СМИ и общественные организации.

Активизировать превентивную работу

ФСБ систематически проводит операции против участников «Хизб ут-Тахрир» в различных регионах страны, в частности, центральной России, Поволжье и Сибири. В феврале 2019 года ведомство задержало в Крыму троих членов этого объединения в рамках расследования уголовного дела. Киевский районный суд Симферополя позднее арестовал всех задержанных на два месяца.

До этого, в декабре 2018 года, закончился суд по делу задержанных ранее членов «Хизб ут-Тахрир». Четыре фигуранта разбирательства получили тюремные сроки в колонии строгого режима. Организатора приговорили к 17 годам заключения, а членов ячейки — к девяти годам тюрьмы.

Следствие заявило, что целью деятельности ячейки запрещённой организации было устранение неисламских правительств и поэтапное установление исламского халифата. Злоумышленники вербовали в свои ряды других людей и отчитывались о своей активности перед неустановленными лицами.

Президент России Владимир Путин призвал ФСБ активизировать превентивную работу по борьбе с террористическими угрозами. По словам главы государства, у террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов.

«Как показывает ситуация и у нас, и в других странах, за этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку», — сказал российский лидер в ходе коллегии ФСБ, на которой были подведены итоги деятельности ведомства в 2018 году и определены приоритетные задачи на 2019-й.

Президент отметил, что число предотвращённых в России терактов остаётся высоким. По его словам, на протяжении последних трёх лет речь идёт примерно о 20 таких ситуациях в год. Вместе с тем число преступлений террористической направленности в РФ за 10 лет сократилось с 997 до 9.

По словам Путина, необходимо использовать новые формы и методы противодействия террористическим угрозам.

«Активизировать превентивную работу по выявлению вербовщиков и сообщников террористов, перекрывать каналы поставок оружия и денег, пресекать пропагандистскую деятельность радикалов и экстремистов», — перечислил президент ключевые меры по борьбе с терроризмом.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.