Жителя Камчатки приговорили к 10 годам колонии за попытку вступить в ИГ
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные регионального управления Федеральной службы безопасности.
Отмечается, что суд признал мужчину виновным в намерении вступить в ИГ и вербовке в ряды террористов своего знакомого.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — указано в сообщении.
Также отмечается, что подозреваемый в 2017 году намеревался выехать в Сирию для участия в конфликте на стороне боевиков.
Ранее в Ставропольском крае ликвидировали двух сторонников ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.