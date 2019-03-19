Жителя Камчатки приговорили к 10 годам колонии за попытку вступить в ИГ

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Дальневосточный окружной военный суд приговорил жителя Елизово к 10 годам лишения свободы за попытку вступить в террористическую организацию «Исламское государство»*.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные регионального управления Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что суд признал мужчину виновным в намерении вступить в ИГ и вербовке в ряды террористов своего знакомого. 

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — указано в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемый в 2017 году намеревался выехать в Сирию для участия в конфликте на стороне боевиков. 

Ранее в Ставропольском крае ликвидировали двух сторонников ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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