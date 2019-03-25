Патрушев: в России в 2018 году предотвратили 19 терактов
«Только в прошлом году в стране предотвращено 35 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов», — сказал он в беседе газете «Известия».
При этом Патрушев отметил, что террористы постоянно совершенствуют тактику своей деятельности, активно применяют современные технические средства и используют различные способы конспирации.
«Постоянно проверяют нашу бдительность, поэтому говорить о смягчении антитеррористических мер преждевременно. Нормы должны соответствовать реально существующим вызовам и угрозам», — добавил он.
В конце октября 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что с начала года в стране было предотвращено 26 преступлений террористической направленности, включая 15 терактов.