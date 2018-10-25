Путин: ФСБ предотвратила 15 терактов в 2018 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране с начала года было предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он сказал в ходе церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

«За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов», — отметил российский лидер.

Он заявил о необходимости и дальше действовать «столь же решительно и эффективно».

В августе в Генпрокуратуре России заявили, что за полгода предотвращено 19 терактов на стадии приготовления и планирования.

25 октября УФСБ Хабаровского края сообщили о предотвращении теракта на одном из социальных объектов в Николаевске-на-Амуре.