Путин: ФСБ предотвратила 15 терактов в 2018 году
- РИА Новости
Об этом, как сообщает РИА Новости, он сказал в ходе церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.
«За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов», — отметил российский лидер.
Он заявил о необходимости и дальше действовать «столь же решительно и эффективно».
В августе в Генпрокуратуре России заявили, что за полгода предотвращено 19 терактов на стадии приготовления и планирования.
25 октября УФСБ Хабаровского края сообщили о предотвращении теракта на одном из социальных объектов в Николаевске-на-Амуре.