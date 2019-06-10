ФСБ задержала членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Федеральная служба безопасности провела в Крыму операцию по задержанию восьми сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

«Проведены обыски в городе Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе — по местам проживания трёх организаторов и пяти членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

Операция ФСБ, полиции и Росгвардии проводилась в рамках уголовных дел об организации и участии в деятельности террористической ячейки.

Сотрудники силовых ведомств в ходе обысков изъяли у подозреваемых экстремистскую литературу, средства связи, а также электронные носители информации.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В апреле в Крыму на границе с Украиной задержали связанного с «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* жителя Симферопольского района.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.