В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ России.
«При пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска «Армянск» задержан житель села Каменка Симферопольского района, который подозревается в участии в деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия для избрания задержанному меры пресечения.
В конце марта сообщалось о задержании в Крыму 20 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.