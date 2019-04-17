В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ России.

«При пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска «Армянск» задержан житель села Каменка Симферопольского района, который подозревается в участии в деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия для избрания задержанному меры пресечения.

В конце марта сообщалось о задержании в Крыму 20 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.