Суд в Крыму арестовал 23 человека по подозрению в терроризме
- РИА Новости
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«По результатам судебного рассмотрения постановлений старшего следователя всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 мая 2019 года», — сообщили в Киевском районном суде Симферополя.
Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал девять подозреваемых в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
27 марта стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала в Крыму 20 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и пресекла деятельность структуры группировки.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.