Суд в Крыму арестовал 23 человека по подозрению в терроризме

Суд арестовал 23 человека по подозрению в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму и Ростовской области, которые ранее были задержаны.

«По результатам судебного рассмотрения постановлений старшего следователя всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 мая 2019 года», — сообщили в Киевском районном суде Симферополя.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал девять подозреваемых в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

27 марта стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала в Крыму 20 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и пресекла деятельность структуры группировки.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.