ФСБ задержала 20 участников террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности задержала в Крыму 20 участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* и пресекла деятельность структуры группировки.

Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в RT.

Как заявили в ФСБ, члены структуры распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды крымских мусульман.

При задержании участников организации обнаружили и изъяли запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности.

В середине февраля сообщалось, что в Крыму задержаны трое сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.