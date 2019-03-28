В Крыму арестованы девять подозреваемых участников террористической организации

Киевский районный суд Симферополя арестовал девять подозреваемых в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

«По результатам судебного рассмотрения постановлений старшего следователя всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 мая», — приводит ТАСС сообщение суда.

27 марта стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала в Крыму 20 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и пресекла деятельность структуры группировки.

В середине февраля сообщалось, что в Крыму задержаны трое сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.