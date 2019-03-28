В Крыму арестованы девять подозреваемых участников террористической организации

Короткая ссылка
Киевский районный суд Симферополя арестовал девять подозреваемых в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
В Крыму арестованы девять подозреваемых участников террористической организации
  • РИА Новости

«По результатам судебного рассмотрения постановлений старшего следователя всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 мая», — приводит ТАСС сообщение суда.

27 марта стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала в Крыму 20 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и пресекла деятельность структуры группировки.

В середине февраля сообщалось, что в Крыму задержаны трое сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить