В Крыму арестованы девять подозреваемых участников террористической организации
- РИА Новости
«По результатам судебного рассмотрения постановлений старшего следователя всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 мая», — приводит ТАСС сообщение суда.
27 марта стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала в Крыму 20 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и пресекла деятельность структуры группировки.
В середине февраля сообщалось, что в Крыму задержаны трое сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.