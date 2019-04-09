«Ведение партизанской войны против России»: ФСБ и МВД задержали члена «Правого сектора» Пирожка

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Московском регионе члена радикальной организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка. По информации Федеральной службы безопасности, мужчина под псевдонимом Роман Чирка вступил в ряды националистов и создал отряд «Хорти» («Борзые»), целью которого было ведение «партизанской войны против России». В ходе обысков по местам проживания Пирожка правоохранители обнаружили доказательства его причастности к экстремистской деятельности, в том числе агитационные материалы, литературу и символику.

Активный участник украинской радикальной организации «Правый сектор»* задержан в Московском регионе в ходе совместной операции, проведённой сотрудниками Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведённых 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н. — активный участник украинской праворадикальной организации «Правый сектор», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно данным российской спецслужбы, пять лет назад, в 2014-м, мужчина вступил в ряды экстремистской организации под псевдонимом Роман Чирка. Находясь в «Правом секторе», он создал отряд «Хорти» («Борзые»), куда вошли украинские сторонники националистических идей. Основной задачей отряда было «ведение партизанской войны против России».

В январе 2018 года Игорь Пирожок (Чирка) приехал в Московский регион, где проживал по различным конспиративным адресам и занимался распространением идеологических и агитационно-пропагандистских материалов «Правого сектора», пытаясь вовлечь граждан РФ в деятельность организации.

В ходе обысков по местам его проживания и работы силовики изъяли пропагандистскую литературу, националистическую символику, агитационные документы, в том числе в электронном виде, и другие материальные доказательства, свидетельствующие о причастности Игоря Пирожка к экстремистской деятельности.

Сотрудниками следственного подразделения управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК России («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»). Пирожку может грозить до 12 лет лишения свободы.

«В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе ФСБ.

Добавим, что в мае 2015 года Игоря Пирожка (Романа Чирку) задерживали в Житомирской области Украины сотрудники СБУ. Тогда мужчина пытался организовать незаконную продажу оружия и боеприпасов из зоны боевых действий в Донбассе.

«Задержанный неонацист ранее был дважды судим на территории Российской Федерации: за попытку взорвать спорткомплекс «Олимпийский» во время еврейского фестиваля и за хранение наркотиков. Однажды он получил приговор и на Украине — за изготовление, сбыт и распространение порновидеопродукции с участием несовершеннолетних мальчиков», — говорилось в сообщении пресс-службы СБУ.

Согласно данным украинских СМИ, на тот момент мужчина был политическим советником «Правого сектора» в городе Бердичев и принимал активное участие в формировании общественного совета при Житомирской областной государственной администрации.

Дела против «Правого сектора»

В сентябре 2018 года Следственный комитет России заочно арестовал и объявил в международный розыск братьев Руслана и Марлена Мисиратовых, причастных к деятельности экстремистской организации «Правый сектор». Они также принимали участие в блокаде поставок продовольствия, сырья и иных товаров в Крым.

«В 2015—2017 годах братья Мисиратовы, занимая должности командиров боевых структурных подразделений добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», принимали активное участие в боевых действиях против мирного населения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик», — говорилось в сообщении СК.

Наряду с этим российские следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины за «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности». Речь идёт об уголовном преследовании на Украине российского следователя, работающего с делом депутата Верховной рады, бывшего лидера националистической группировки «Правый сектор» Дмитрия Яроша и экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

Кроме того, в декабре 2018-го Нагатинский районный суд Москвы признал виновным и приговорил к трём годам и шести месяцам колонии Дениса Бахолдина, который принял участие в военных действиях в составе «Правого сектора» против ополчения Донбасса.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).