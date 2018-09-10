«Оказывают активную помощь боевикам»: ФСБ сообщила о подготовке спецслужбами Украины терактов в России совместно с ИГ

В Смоленской области задержан член «Исламского государства»*, готовивший покушение на командира одного из подразделений Вооружённых сил ДНР. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности. По данным ведомства, у боевика было изъято взрывное устройство. В ФСБ уточнили, что задержанный выполнял заказ Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора»**. В ходе допроса он также признался, что украинские спецслужбы активно снабжают оружием и информацией боевиков запрещённых террористических группировок для организации терактов в России.

На территории Смоленской области задержан член запрещённой в России группировки «Исламское государство»*. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности. По данным ведомства, он планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР по заданию СБУ и «Правого сектора»**.

«На территории Смоленской области задержан гражданин России Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член организации «Исламское государство», который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора» планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР», — говорится в сообщении.

У задержанного были изъяты боеприпасы, пистолет, а также самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Имя командира ДНР, на которого готовилось покушение, в пресс-релизе ФСБ не сообщается.

В ФСБ также отметили, что украинские спецслужбы снабжают боевиков террористических организаций оружием и информацией для проведения терактов в России.

«По информации, предоставленной задержанным, на территории Украины национальными спецслужбами оказывается активная помощь боевикам международной террористической организации «Исламское государство» в обеспечении их безопасности, финансировании и предоставлении оружия и взрывчатых веществ для организации террористических актов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным Федеральной службы безопасности, в начале 2018 года Магомедов приезжал на Украину «для решения вопросов с эмиссарами международной террористической организации «Исламское государство» по ресурсному обеспечению северокавказского бандподполья».

На допросе, видеозапись которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, Магомедов признался, что именно члены ИГ познакомили его с боевиками «Правого сектора».

«Они (эмиссары ИГ. — RT) познакомили нас с СБУ, один из сотрудников представился Рустамом, который предлагал получить нам оружие и, может быть, на территории России делать какие-то теракты. Чтобы понять, как мы можем работать, нам дали первый заказ», — сказал задержанный на допросе.

Магомедов уточнил, что по заказу сотрудников СБУ он должен был ликвидировать командира одного из подразделений ВС Донецкой народной республики, проживающего в Смоленской области.

«Заказ был на территории Смоленской области. Сказали, что это командир какого-то ополчения ДНР, сказали, что после операции дадут $10 тыс. Ещё мне дали $300, чтобы передвигаться по городу, и на свои нужды», — рассказал он в ходе допроса.

По словам Магомедова, в Смоленске он снял квартиру, а позже получил координаты дома и фотографию человека, которого следовало ликвидировать. Также «координаторы» указали, где взять оружие.

«Когда я открыл схрон, там был пластид. В дальнейшем я должен был его усовершенствовать во взрывчатку. Был один ПМ (пистолет Макарова. — RT) с глушителем, два магазина и 24 патрона», — рассказал Магомедов.

Член махачкалинских бандгрупп

Магомедов также признался, что был членом махачкалинской бандгруппы. «Я, Магомедов Меджид, в 2017 году в Республике Дагестан входил в бандгруппу Ильяса Халилова», — сообщил он.

Отметим, что, по данным правоохранительных органов, Ильяс Халилов был лидером террористической бандгруппы в Махачкале. На его счету многочисленные преступления террористической направленности, среди которых убийство двух жителей села Талги и покушение на сотрудников правоохранительных органов в селении Карамахи.

В апреле 2017 года в Дагестане в ходе перестрелки с силовиками были ликвидированы трое боевиков, в том числе Ильяс Халилов.

После убийства Ильяса Халилова, по словам Магомедова, он вступил в бандгруппу Али Хомутаева. После гибели Хомутаева он переехал на Украину.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).