В России задержан член ИГ, который готовил убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ

Федеральная служба безопасности России задержала на территории Смоленской области члена террористической организации «Исламское государство»*, который по заданию СБУ и «Правого сектора»** планировал убийство одного из лидеров ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Об этом говорится в сообщении ФСБ, поступившем в RT.

Отмечается, что задержанный — гражданин России, уроженец Дагестана Меджид Магомедов 1988 года рождения, который «по заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора» планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики».

В ведомстве отметили, что Магомедов прибыл на Украину в 2018 году для решения вопросов с эмиссарами ИГ по ресурсному обеспечению Северокавказского бандподполья, которые познакомили его с представителям СБУ и «Правого сектора».

«В ходе последующего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов М.Г. получил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооружённых сил ДНР, проживающего в Смоленской области», — говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что у Магомедова обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы к нему.

Подозреваемый дал показания, согласно которым «на территории Украины национальными спецслужбами оказывается активная помощь боевикам ИГ» в обеспечении их безопасности, финансировании и предоставлении оружия и взрывчатых веществ для организации терактов на территории России.

«Члены МТО «Исламское государство» активно задействуются спецслужбами Украины в том числе для устранения лидеров ополчения самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик», — отметили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).