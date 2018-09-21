Двое россиян из «Правого сектора» объявлены в международный розыск

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Двое братьев из России, которые обвиняются в участии в «Правом секторе»*, заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Двое россиян из «Правого сектора» объявлены в международный розыск
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Об этом говорится в сообщении СК России.

«По данным следствия, в 2015—2017 годах братья Мисиратовы, занимая должности командиров боевых структурных подразделений добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», принимали активное участие в боевых действиях против мирного населения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что они также принимали участие в блокаде поставок в Крым.

Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

Ранее в России участника «Правого сектора» приговорили к двум годам колонии за экстремизм.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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