Глава ФСБ: в России иностранных студентов пытаются вербовать в террористы
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях», — приводит НАК слова Бортникова.
В июне директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что три террористических акта были предотвращены в регионах российского Дальнего Востока с 2017 года.
Также сообщалось, что полицейскими в Москве в первом полугодии 2019 года пресечено 24 террористических преступления.