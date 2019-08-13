Глава ФСБ: в России иностранных студентов пытаются вербовать в террористы

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Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил, что международные террористы пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов, которые учатся в российских вузах.
Глава ФСБ: в России иностранных студентов пытаются вербовать в террористы
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях», — приводит НАК слова Бортникова.

В июне директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что три террористических акта были предотвращены в регионах российского Дальнего Востока с 2017 года.

Также сообщалось, что полицейскими в Москве в первом полугодии 2019 года пресечено 24 террористических преступления.

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