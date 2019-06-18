Бортников: на Дальнем Востоке с 2017 года предотвратили три теракта

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Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что три террористических акта были предотвращены в регионах российского Дальнего Востока с 2017 года.
Бортников: на Дальнем Востоке с 2017 года предотвратили три теракта
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«С 2017 года на Дальнем Востоке совершено три и предотвращено девять преступлений террористической направленности, в том числе не допущено три теракта. Пресечена деятельность четырёх законспирированных ячеек, сформированных под воздействием идеологии международных террористических организаций», — приводит ТАСС слова главы ФСБ.

Он отметил, что «характер выявляемых на территории Дальнего Востока угроз требует... усиления работы по координации деятельности субъектов противодействия терроризму, направленной на совершенствование антитеррористической защищённости объектов».

Ранее руководитель следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагим Могушков заявил, что силовики предотвратили теракт на территории региона.

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