В СК сообщили о предотвращении теракта в Астраханской области

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Руководитель следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагим Могушков заявил, что силовики предотвратили теракт на территории региона. Об этом он сообщил в ходе встречи с врио губернатора области Сергеем Морозовым.
В СК сообщили о предотвращении теракта в Астраханской области
  • © РИА Новости

«В этом году совместно с УФСБ России по Астраханской области сотрудники следственного управления СК выявили факт подготовки террористического акта», — приводит его слова РИА Новости.

Как утверждает источник агентства, сторонник радикального ислама планировал напасть на сотрудников ФСБ в городе Харабали около двух месяцев назад. Источник добавил, что подозреваемого арестовали, возбуждено уголовное дело.

Ранее Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации боевиков в городе Кольчугино Владимирской области.

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