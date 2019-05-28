В СК сообщили о предотвращении теракта в Астраханской области
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«В этом году совместно с УФСБ России по Астраханской области сотрудники следственного управления СК выявили факт подготовки террористического акта», — приводит его слова РИА Новости.
Как утверждает источник агентства, сторонник радикального ислама планировал напасть на сотрудников ФСБ в городе Харабали около двух месяцев назад. Источник добавил, что подозреваемого арестовали, возбуждено уголовное дело.
Ранее Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации боевиков в городе Кольчугино Владимирской области.