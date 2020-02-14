ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денежных средств для группировки «Исламское государство»*, сообщает Центр общественных связей ведомства.

По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денег на нужды террористов.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 млн рублей», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины 1986 года рождения возбудили уголовное дело о содействии терроризму.

В ноябре 2019 года в Московском регионе задержали трёх членов ИГ, которые занимались вербовкой граждан для участия в сирийском конфликте.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.