ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

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ФСБ задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денежных средств для группировки «Исламское государство»*, сообщает Центр общественных связей ведомства.
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
  • РИА Новости

По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денег на нужды террористов.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 млн рублей», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины 1986 года рождения возбудили уголовное дело о содействии терроризму.

В ноябре 2019 года в Московском регионе задержали трёх членов ИГ, которые занимались вербовкой граждан для участия в сирийском конфликте.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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