ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
- РИА Новости
По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денег на нужды террористов.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 млн рублей», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины 1986 года рождения возбудили уголовное дело о содействии терроризму.
В ноябре 2019 года в Московском регионе задержали трёх членов ИГ, которые занимались вербовкой граждан для участия в сирийском конфликте.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.