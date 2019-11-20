В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

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В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
В Московском регионе задержали трёх членов ИГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, задержанные занимались вербовкой, организовывали каналы переправки рекрутов в Сирию и оказывали иное содействие террористам.

«При задержании по местам жительства преступников обнаружены и изъяты фальшивые денежные знаки Банка России, поддельные паспорта, а также средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении противоправной деятельности», — заявили в ФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам составов преступлений террористического характера.

Ранее Военный суд в Москве приговорил к срокам от 9 до 15 лет лишения свободы участников ячейки ИГ*, созданной в Ярославской области.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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