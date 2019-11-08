Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ

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Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФСБ России по региону.
Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ
  • РИА Новости

«Вынесен приговор участникам ярославской ячейки международной террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, осуждённые через мессенджер Telegram «установили контакт с представителями ИГ и планировали совершить теракт» в одном из российских регионов.

Подчёркивается, что реализовать свой преступный замысел террористы не смогли, так как 3 мая 2018 года были задержаны.

Ранее трое членов ИГ получили от 10 до 15 лет колонии за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе. 

В мае 2018 года в Ярославле задержали пятерых членов ИГ, которые планировали устроить теракты.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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