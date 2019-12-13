Нашли автомат, пистолет и бомбу: ФСБ задержала пятерых боевиков ИГ в Москве

ФСБ задержала в Москве пятерых боевиков «Исламского государства»*, которые планировали совершить теракты. В составе преступной группы были два гражданина России и три выходца из стран Центральной Азии. В ходе обысков у них нашли средства связи с инструкциями от эмиссаров из ИГ. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили схрон с огнестрельным оружием и самодельной бомбой.

В Москве сотрудники ФСБ и МВД задержали пятерых боевиков «Исламского государства»*. Силовики сообщили, что среди экстремистов были два россиянина и три уроженца стран Центральной Азии. Они планировали совершить теракты.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в городе Москве пресечена деятельность членов запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», в которую входили два гражданина Российской Федерации и три уроженца стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты», — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что в ходе обысков у боевиков нашли средства связи с инструкциями от эмиссаров из ИГ. В схроне были обнаружены автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельная бомба. Возбуждено уголовное дело, все пятеро подозреваемых арестованы на время следствия.

«По данным фактам следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — добавили в ведомстве.

О том, что международные террористические организации пытаются создавать на территории России свои ячейки, ранее рассказал глава ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

«Террористы продолжают предпринимать попытки формирования законспирированных ячеек, нацеленных на совершение терактов», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в ходе итогового заседания НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ) 10 декабря.

Так, в ноябре ФСБ совместно с МВД и Нацгвардией задержала девять членов группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**. Операция была проведена в Москве, Татарстане и Тюменской области. При этом среди задержанных по меньшей мере двое — главари запрещённого в России террористического объединения.

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«Члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти», — подчеркнули в ФСБ.

А в начале ноября правоохранительные органы раскрыли ячейку ИГ в Дагестане, которая собирала средства для финансирования террористической группировки в Сирии. В ней состояли две женщины — 24 и 33 лет. В ходе своей деятельности они собрали около 10 млн рублей.

«По заданию эмиссаров члены радикальной ячейки из числа жителей указанного региона организовали ресурсное обеспечение деятельности МТО (международной террористической организации. — RT), для чего ими было собрано не менее 10 млн рублей», — говорится в сообщении ФСБ.

Борьба с терроризмом в 2019 году

В ходе итогового заседания НАК и ФОШ Бортников рассказал, что в 2019 году в рамках борьбы с террористическими организациями были нейтрализованы 32 боевика, задержаны 41 главарь, 241 бандит и свыше 600 их пособников. Всего же силовые ведомства пресекли работу 78 ячеек террористических организаций и 83 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.

В текущем году были совершены три преступления террористической направленности, заявил глава ФСБ. При этом речь не идёт о терактах — к этой категории относятся призывы к терроризму, вербовка, захват заложников и другие.

По словам Бортникова, число подобных преступлений сокращается ежегодно. Если в 2013 году их было 218, то в 2018-м уже только девять. В этом году были предотвращены 50 подобных преступлений. К тому же силовые ведомства не допустили ни одного теракта, подчеркнул глава ФСБ.

«В текущем году сохранилась тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности. Скоординированные действия силовых структур позволили предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов», — сказал он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.