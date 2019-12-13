В Москве арестовали пять боевиков ИГ

В Москве арестовали пять боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые планировали теракты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ФСБ.

Как отмечается, ФСБ совместно с МВД пресекла в Москве деятельность группы членов террористической организации ИГ*, в которую входили два гражданина России и три уроженца стран Центральной Азии, «намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты».

«В ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров МТО «ИГ», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Указывается, что также был обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

«По данным фактам следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело», — добавили в ведомстве.

В ФСБ сообщили, что в отношении фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ноябре в ФСБ заявили о задержании в Московском регионе троих членов ИГ, которые занимались вербовкой жителей для участия в сирийском конфликте.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.