В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.

«Пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали совершение терактов... нападения на сотрудников правоохранительных органов и иные преступления», — цитирует его ТАСС.

По словам Бортникова, активность членов данных ячеек была зафиксирована во всех федеральных округах России.

Как отметил глава ФСБ, спецслужбы и правоохранительные органы продолжают прилагать все усилия для успешного пресечения деятельности террористов, однако международные террористические организации не оставляют попыток сформировать новые законспирированные ячейки.

Ранее Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.

В сентябре трое членов ИГ получили от десяти до 15 лет колонии за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.