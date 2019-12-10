В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций
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«Пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали совершение терактов... нападения на сотрудников правоохранительных органов и иные преступления», — цитирует его ТАСС.
По словам Бортникова, активность членов данных ячеек была зафиксирована во всех федеральных округах России.
Как отметил глава ФСБ, спецслужбы и правоохранительные органы продолжают прилагать все усилия для успешного пресечения деятельности террористов, однако международные террористические организации не оставляют попыток сформировать новые законспирированные ячейки.
Ранее Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.
В сентябре трое членов ИГ получили от десяти до 15 лет колонии за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.