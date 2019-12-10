В ФСБ заявили о ликвидации более 80 подпольных оружейных мастерских

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за год сотрудники спецслужбы, МВД и Росгвардии ликвидировали 83 подпольные оружейные мастерские.

«Силами МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия, нейтрализовано восемь преступных групп, занимавшихся поставками оружия и боеприпасов из зон вооружённых конфликтов», — цитирует его ТАСС.

Глава ФСБ добавил, что из-за сокращения ресурсной базы члены различных террористических групп занимаются поиском новых способов приобретения оружия.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД пресекли контрабанду пороха из-за рубежа.

В апреле URA.RU писало, что в Екатеринбурге пресекли работу мастерской по ремонту огнестрельного оружия.