В ФСБ заявили о ликвидации более 80 подпольных оружейных мастерских
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«Силами МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия, нейтрализовано восемь преступных групп, занимавшихся поставками оружия и боеприпасов из зон вооружённых конфликтов», — цитирует его ТАСС.
Глава ФСБ добавил, что из-за сокращения ресурсной базы члены различных террористических групп занимаются поиском новых способов приобретения оружия.
Ранее сотрудники ФСБ и МВД пресекли контрабанду пороха из-за рубежа.
В апреле URA.RU писало, что в Екатеринбурге пресекли работу мастерской по ремонту огнестрельного оружия.