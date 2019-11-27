ФСБ и МВД пресекли контрабанду пороха из-за рубежа

Сотрудники российских спецслужб совместно с МВД пресекли деятельность преступной группировки, которая причастна к контрабанде пороха в Россию из других стран.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в городах Красноярске, Москве и Новосибирске задержаны организаторы нелегального бизнеса», — заявили в спецслужбе.

Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в 12 регионах в местах проживания продавцов и покупателей контрабандного пороха.

Из незаконного оборота изъяли 82 кг пороха, 14 единиц огнестрельного оружия и более девяти тысяч патронов различного калибра. Также была пресечена деятельность трёх подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией гражданского оружия в боевые аналоги и изготовлением патронов.

В апреле URA.RU писало, что в Екатеринбурге пресекли работу мастерской по ремонту огнестрельного оружия.