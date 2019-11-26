В Свердловской области ФСБ нашла тайник с гранатами

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Свердловской области.

«Сотрудниками УФСБ во взаимодействии с ГУ МВД России по Свердловской области обнаружен схрон с взрывчатыми веществами. По результатам осмотра подземного тайника, расположенного на территории городского округа Верхняя Пышма, из незаконного оборота изъято четыре гранаты Ф-1 и семь гранат РГД-5», — указывается в заявлении.

Отмечается, что спецслужба и правоохранительные органы в настоящий момент ведут розыск лиц, причастных к организации данного тайника с оружием.

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