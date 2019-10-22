В Крыму пресекли 40 попыток провоза оружия и боеприпасов с начала года
- © пресс-служба пограничного управления ФСБ России по РК
Также зафиксировано 36 фактов перевозки наркотических и психотропных веществ и 10 случаев обнаружения предметов, представляющих культурную или историческую ценность.
Кроме того, пресечено несколько попыток перемещения крупных денежных партий, ювелирных изделий, экстремистской литературы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу мастерской по ремонту огнестрельного оружия.