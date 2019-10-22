В Крыму пресекли 40 попыток провоза оружия и боеприпасов с начала года

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В Крыму пресекли 40 несанкционированных попыток провоза оружия и боеприпасов за январь — сентябрь 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.
В Крыму пресекли 40 попыток провоза оружия и боеприпасов с начала года
  • © пресс-служба пограничного управления ФСБ России по РК

Также зафиксировано 36 фактов перевозки наркотических и психотропных веществ и 10 случаев обнаружения предметов, представляющих культурную или историческую ценность.

Кроме того, пресечено несколько попыток перемещения крупных денежных партий, ювелирных изделий, экстремистской литературы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу мастерской по ремонту огнестрельного оружия.

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