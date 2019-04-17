В Екатеринбурге пресекли работу мастерской по ремонту огнестрельного оружия
- ©пресс-служба УФСБ по Свердловской области
По имеющимся данным, мужчина занимался модернизацией и производством оружия и боеприпасов к нему для продажи.
Из незаконного оборота изъято 37 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11 автоматов Калашникова, четыре пистолета-пулемёта «Кедр», три пистолета «ТТ».
Решение о заведении уголовного дела должно принять Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту обнаружения автомобиля с оружием и боеприпасами.