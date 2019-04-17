В Екатеринбурге пресекли работу мастерской по ремонту огнестрельного оружия

Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из Хабаровского края провели операцию, в ходе которой был задержан житель Екатеринбурга, подозреваемый в организации мастерской по ремонту огнестрельного оружия. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления.

По имеющимся данным, мужчина занимался модернизацией и производством оружия и боеприпасов к нему для продажи.

Из незаконного оборота изъято 37 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11 автоматов Калашникова, четыре пистолета-пулемёта «Кедр», три пистолета «ТТ».

Решение о заведении уголовного дела должно принять Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту обнаружения автомобиля с оружием и боеприпасами.