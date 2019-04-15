В Петербурге проводят проверку по факту обнаружения автомобиля с оружием и боеприпасами
В Санкт-Петербурге проводят проверку по факту обнаружения автомобиля с оружием и боеприпасами, сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
- РИА Новости
Иномарку Audi без номеров нашли в Выборгском районе. Она была припаркована на улице Сердобольской.
В автомобиле находился мужчина 40 лет.
Ранее СМИ сообщали, что в Москве обнаружили незаконную оружейную мастерскую.
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