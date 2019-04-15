В Петербурге проводят проверку по факту обнаружения автомобиля с оружием и боеприпасами

В Санкт-Петербурге проводят проверку по факту обнаружения автомобиля с оружием и боеприпасами, сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

РИА Новости

Иномарку Audi без номеров нашли в Выборгском районе. Она была припаркована на улице Сердобольской. В автомобиле находился мужчина 40 лет. Ранее СМИ сообщали, что в Москве обнаружили незаконную оружейную мастерскую.