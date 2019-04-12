СМИ: В Москве обнаружили незаконную оружейную мастерскую
- РИА Новости
Задержанный — 72-летний пенсионер.
У него нашли более тысячи пуль, несколько сотен гильз и патронов, несколько пистолетов, фрагменты оружия.
Кроме того, обнаружены инструменты для изготовления и ремонта оружия и боеприпасов, соответствующая обучающая литература.
В ноябре «Невские новости» сообщали, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции и Пограничного управления ФСБ России задержали коллекционера оружия времён Великой Отечественной войны.