СМИ: В Москве обнаружили незаконную оружейную мастерскую

В Москве обнаружили незаконную оружейную мастерскую, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный — 72-летний пенсионер.

У него нашли более тысячи пуль, несколько сотен гильз и патронов, несколько пистолетов, фрагменты оружия.

Кроме того, обнаружены инструменты для изготовления и ремонта оружия и боеприпасов, соответствующая обучающая литература.

В ноябре «Невские новости» сообщали, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции и Пограничного управления ФСБ России задержали коллекционера оружия времён Великой Отечественной войны.