В Москве и Челябинске задержаны подозреваемые в терроризме

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Правоохранительные органы задержали в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает южноуральская полиция.
В Москве и Челябинске задержаны подозреваемые в терроризме
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что операция была проведена совместно с Росгвардией и Управлением ФСБ России по ФСВНГ.

Задержание подозреваемых осуществлено в Москве и на Южном Урале.

«24-летний челябинец, являясь приверженцем радикальных религиозных течений, в ходе личного общения, а также посредством переписки в сети интернет склонял граждан к участию в деятельности террористической организации на территории государства Сирия», — сказано в тексте.

Уточняется, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена запрещённая литература и оружие.

Также сообщается, что по остальным трём задержанным решается вопрос о принятии процессуальных решений.

Ранее российские спецслужбы задержали двух главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* на территории Татарстана, Тюменской области и Москвы.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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